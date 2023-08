Frau Krobath! Sie sind in Neuberg aufgewachsen und leiten seit 13 Jahren das Marketing für Mode bei Kastner & Öhler. Wie kann man sich das Aufwachsen in einer Kaufhausfamilie vorstellen?

Geschäft und Familienleben sind ineinander übergelaufen, da bin ich familiär in einem sehr offenen Umfeld aufgewachsen. Man lernt grüßen, lauscht vielen Geschichten und hat viele Kontakte zu sehr unterschiedlichen Familien. Schon als Kind bekommt man viel von dem Umfeld „Geschäft“ mit und wächst dennoch sehr frei im Garten auf. Ich habe immer gerne mitgeholfen, denn es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Waren abzupacken und Preise zu beschildern.