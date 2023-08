Acht Tage wurde bei der zweiten Station der diesjährigen Mürztal Series in Mürzzuschlag aufgeschlagen, dabei wurden in drei Herren- sowie in einem Damen-Bewerb die Siegerinnen und Sieger unter rund 100 Teilnehmern gekürt. Bei den Damen setzte sich Beatrix Gamsjäger (Badener Tennisclub) im Finale gegen Katja Batarilo (KSV Böhler-Edelstahl) durch.