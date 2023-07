Mit Juni trat die neue Parkordnung am Erlaufsee im Mariazellerland in Kraft und brachte schnell Kritik von Bewohnerinnen und Bewohnern der Region in den Sozialen Medien ein. Von einem weiteren Schritt der Bodenversiegelung sowie "Verschandelung der Landschaft" war vermehrt die Rede. Bisher war das gewohnte Parken entlang der Erlaufseestraße unentgeltlich möglich gewesen, mit der Inbetriebnahme des großflächig angelegten Parkplatzes hat sich auch das geändert: Mit der Neuordnung gibt es Tarife und einen Kassenautomaten für das Parken. Tageskarten gibt es für 12 Euro, eine halbe Stunde Parken beläuft sich zwischen 6 und 21 Uhr auf 80 Cent.