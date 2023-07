Noch am Donnerstag war im Mariazeller Stadtheurigen allerhand los. Ein zehnköpfiges Team rund um Neo-Inhaber Andreas Schweiger nahm den letzten Feinschliff vor, damit der um eine Woche nach hinten verschobenen Neueröffnung am Freitag, dem 14. Juli, nichts mehr im Wege steht. "Wir mussten am Montag noch einmal den Boden herausreißen, es war also allerhand zu tun", sagt Schweiger. Mit der Eröffnung am Freitag kann er aber vorerst einmal ein Häkchen hinter das Vorhaben setzen, das mit der Übernahme des Lokals Anfang Juni begonnen hat.