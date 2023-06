Bruck bekommt kostenloses Parken, Grüne Zone wird ausgeweitet

Seit Oktober des Vorjahres gibt es in Bruck ein neues Parkraumkonzept. Nach einem Jahr wird dieses nun abgeändert. In der Grünen Zone, die ausgeweitet wird, ist das Parken ab 1. Oktober am Freitagnachmittag und Samstagvormittag kostenlos.