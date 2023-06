Mit einem sensationellen zweiten Platz kehrte die Jugendrotkreuz-Gruppe der Ortsstelle Bruck unter der Leitung von Julia Anhofer vom Landesjugendbewerb in Erster Hilfe nach Hause zurück. Mit drei Gruppen in unterschiedlichen Altersklassen war die Rotkreuz-Jugend aus Bruck mit ihren Betreuern nach Weiz aufgebrochen, um sich mit 450 Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren aus der ganzen Steiermark zu messen. An sieben Praxisstationen demonstrierten 72 Rotkreuz-Teams sowie 25 Einzel-Teilnehmer und -Teilnehmerinnen ihr Wissen und Können in Erster Hilfe an realistisch geschminkten Darstellern.