Entlang der L 118 im Ortszentrum von Langenwang ist in den vergangenen Jahren zusätzlicher Wohnraum entstanden, aktuell errichtet die Siedlungsgenossenschaft Rottenmann etwa 16 Wohnungen in der Grazer Straße 68d. Den dortigen Zuzug nutzen nun die Freiheitlichen, um ihre Forderung nach einem Schutzweg im Bereich des Café Barletti zu erneuern. "Vor allem viele Kinder sind dort täglich mit der Verkehrssituation konfrontiert und durch den Siedlungsbau hat sich die Situation in diesem Ortsgebiet insgesamt verändert", sagt FPÖ-Vizebürgermeister Philipp Könighofer.