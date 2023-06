Am Mittwoch meldete eine aufmerksame Nachbarin des Storchenhorstes in Mürzhofen, dass ein Storchenjunges in einem Schneefänger auf dem Dach unter dem Horst liegt. Die Storcheneltern hatten das kleinste ihrer fünf Küken aus dem Nest geworfen, weil die Anzahl der Jungen offenbar zu groß war, um alle ernähren zu können. Das Küken ist nicht einmal vier Wochen alt.



Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Mürzhofen, Peter Kahofer, rückte persönlich mit seinem Stellvertreter Wolfgang Schein mit dem Bergekran aus. Die beiden retteten das Storchenküken aus dem Schneefänger – zur großen Freude von Sophie Mühlbacher, weithin bekannte Mitarbeiterin des Artenschutzprojektes Weißstorch und von Birdlife. Sie dankte der Feuerwehr und auch der aufmerksamen Nachbarin herzlich.