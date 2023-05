Wer in St. Marein den Sportplatz aufsuchen will, muss durch eine enge Gasse fahren - die sogenannte Sölsnitzstraße. Genau dort kam es am Samstag gegen 16.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, als zwei Pkw aus noch unbekannter Ursache miteinander kollidierten. Dabei wurden zwei Personen verletzt, sie wurden vom Roten Kreuz und vom Notarzt erstversorgt und in weiterer Folge ins LKH Hochsteiermark eingeliefert.