Ob Sehenswürdigkeit, Naturlandschaft, Verein, Kulinarik, Ausflugsziel oder Leitbetrieb – sie alle machen die Steiermark zu dem, was sie ist: einzigartig. Um "Herausragendes aus der Steiermark" zu würdigen, hat die Kleine Zeitung die Platzwahl 2023 ausgerufen. Die Nominierungsphase hat bereits begonnen – und auch im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag gibt es viele "Unikate", die es verdient hätten, nominiert zu werden.

Da wäre etwa die Mürztaler Tracht, die am kommenden Sonntag eine wesentliche Rolle spielen wird, wenn die Steirische Roas in Kapfenberg gastiert und dabei auch der Trachtenverein Floninger sein 110-Jahr-Jubiläum feiert. "Wir halten die Tracht in Ehren und ziehen sie auch gerne an", sagt Obfrau Brigitte Seebauer. Immerhin, so Seebauer, hat ja jede Region ihr eigenes Dirndl, weshalb die Tracht bei Zusammenkünften zugleich Auskunft über die Herkunft gibt.

Stolz darüber ist Balthasar Kendlbacher, der Obmann des Landestrachtenverbands Steiermark: "Gemeinsam mit den fünf Regionalverbänden hat es sich der Landestrachtenverband zur Aufgabe gemacht, die steirischen Traditionen aufrechtzuerhalten und weiterzugeben."

Dabei tragen die Floninger selbst unterschiedliche Gewänder, die wiederum vom jeweiligen Anlass abhängen. Die Alltagstracht besteht etwa aus einem roten Oberteil und einer blauen Schürze, während das Oberteil beim Sonntagsdirndl braun, grün, blau oder gedämpft rot sein kann und die Schürze mit den Farben schwarz, blau, braun oder silbergrau ebenso von Vielfalt geprägt ist. "Bei unseren Männern ist es die Erzherzog-Johann-Tracht, die auffällt", sagt Seebauer. Die besteht neben einer Lederhose auch aus einem schwarzen Samtleibl und einem grünen Mantel.

