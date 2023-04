Die anhaltende Trockenheit bringt weitere Brandeinsätze sich, so auch am gestrigen Donnerstag, dem 6. April. Gegen 15.37 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Breitenau am Hochlantsch zu einem Vegetationsbrand alarmiert. Ein Baum war umgestürzt und hatte eine 20kV Mittelspannungsleitung im Bereich Eibeggsattel zerstört.