Was den Unfall ausgelöst hat, ist noch nicht bekannt. Fest steht aber: Am Dienstagabend rückte die Freiwillige Feuerwehr Krieglach um 20.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall ins Ortsgebiet aus. Dort war ein Pkw im Bereich Badeteich-Lastenstraße frontal in den Zaun eines Einfamilienhauses gefahren, daraufhin kam das Auto zum Stillstand. Neben der Feuerwehr waren auch Polizei und Rotes Kreuz im Einsatz, der Lenker des Pkw – er hatte sich selbst aus dem Auto befreit – blieb allerdings unverletzt. Die Aufgabe der Feuerwehr bestand darin, die Unfallstelle abzusichern, den Brandschutz aufzubauen, die Fahrbahn zu reinigen und den verunfallten Pkw zu bergen.