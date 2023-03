Alljährlich präsentiert die Arbeiterkammer ihren Tätigkeitsbericht, der ein gutes Bild davon gibt, wo die Werktätigen der Schuh drückt. War der Andrang in der Coronazeit rückläufig, ist jetzt wieder das Niveau vor Corona erreicht. Aber eines hat sich geändert, wie Kerstin Brickmann-Fellner, Leiterin der AK-Außenstelle Bruck, bei einem Pressegespräch am Montag erläuterte: "Immer mehr Anfragen kommen per Telefon oder E-Mail zu uns, im Gegenzug werden die persönlichen Kontakte weniger."