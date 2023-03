Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch auf der S 6 im Bereich des Tunnels Semmering. Dort hatte ein Lenker aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, daraufhin prallte er gegen einen Aufpralldämpfer und löste so einen Großeinsatz der Einsatzkräfte aus. Der Lenker wurde glücklicherweise nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt und nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert.