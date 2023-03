Gänzlich frei von Graffitis und Schmierereien ist mittlerweile so gut wie kein Ortsgebiet in der Steiermark, so auch nicht Kapfenberg. Patrick Hollerer, Bezirksobmann vom Ring Freiheitlicher Jugend, ortet deshalb Vandalismus als Dauerproblem. Bürgermeister Fritz Kratzer teilt diese Einschätzung nicht. Zwar gäbe es Einzelfälle, aber Sachbeschädigung sei aktuell kein besonders großes Problem. Maßnahmen seien bereits gesetzt worden, und hätten Wirkung gezeigt.