Normalerweise blickt man in diesen Räumlichkeiten auf Wände voller verschiedenfarbiger Klettergriffe, dazwischen Menschen mit weiß bedeckten Händen in Sportkleidung. An diesem Donnerstagmittag in Kapfenberg sieht die Lage aber anders aus. Die Wände sind größtenteils kahl und erst noch dabei, sich wieder zu füllen. Die Routenbauer haben sich viele neue Herausforderungen ausgedacht. Akkuschrauber hört man in allen Ecken.