Die anstehende Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober spielt auf kommunaler Ebene bislang nur eine untergeordnete Rolle, beim Kapfenberger ÖVP-Chef Seppi Adam sorgte sie nun aber doch für Ärger. Adam missfällt, dass die Anzahl der Wahlsprengel in Kapfenberg von 29 auf 21 reduziert werden soll. Diese Reduktion habe, so Adam, etwa Auswirkungen auf "seinen" Ortsteil Arndorf. "Dort müssen die Leute künftig nach Diemlach fahren, obwohl Arndorf von der Wahlbeteiligung her immer vorne dabei ist", sagt Adam. Mit einer Streichung des Sprengels, der bislang im Haus der Begegnung beheimatet war, befürchtet Adam eine sinkende Wahlbeteiligung.