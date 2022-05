Johanna Schmid-Seiwald wurde am 12. Mai 1922 in Zwein bei Aflenz geboren. Der Erste Weltkrieg war vier Jahre zuvor zu Ende, die Zeiten waren nicht gut. Mit knapp 19 Jahren heiratete sie Hans Täubl aus Krieglach, der in St. Ilgen als Lehrer tätig war, vier Jahre später, im Jahr 1945, übersiedelte das junge Paar nach Krieglach.