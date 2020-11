Facebook

Als Corona-Todesfall wird jede Person gelistet, die zum Zeitpunkt des Todes den Corona-Virus in sich trägt, auch wenn die Todesursache ganz offensichtlich eine andere ist © Symbolfoto: Stanisic/Fotolia

Es war am Morgen des 25. Oktober, als der 46-jährige Brucker Nachrichtentechniker Christian S. in der Südsteiermark einen schweren Unfall erlitt. Nach einem Sturz aus großer Höhe wurde er mit dem Rettungshubschrauber nach Graz transportiert und in eine Intensivstation verlegt. Am 7. November erlag er seinen schweren Kopfverletzungen.