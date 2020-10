Facebook

Marcel Zündel (l.) und Elias Mayer (r.) zeigen Marc und Michael, was ein DJ können muss © Martina Pachernegg

Es ist dunkel in einem Raum der Bunten Fabrik in Kapfenberg. Vor einem Laptop knien Marc und Michael. Die beiden Jugendlichen verfolgen die Handbewegungen von Marcel Zündel und Elias Mayer. Sie passen genau auf, schließlich geht es darum, einen Einblick in das Handwerk eines DJs zu bekommen. „Ihr müsst immer die ,beats per minute‘ im Auge haben“, sagt Zündel, während aus der Nebelmaschine sanfte Schwaden kommen. Der DJ-Workshop ist Teil des diesjährigen Kinder- und Jugendkulturfestivals „Salto Culturale“ des Vereins Fratz Graz. Das 20-Jahr-Jubiläum des Festivals steht unter dem Motto „Vorsicht – frisch gestrichen“. „Coronabedingt haben wir die Gruppengrößen stark verringert. Um auch räumlich Abstand zu gewinnen, finden die Workshops an drei Orten statt“, erklärt Ernst Muhr, Geschäftsführer vom Verein Fratz Graz.

