Rudolf Zenz hat vor 37 Jahren den Zenzsee in Tragöß-St. Katharein ausgehoben. Mittlerweile ist der See ein Fixpunkt in der heimischen Tourismuslandschaft.

Rudolf Zenz feierte am 8. August seinen 79. Geburtstag © Martina Pachernegg

Herr Zenz, Ihren Nachnamen nehmen im Sommer viele Menschen in den Mund. Der Zenzsee ist für Badenixen wie Sonnenanbeter zum willkommenen Ausflugsziel geworden. Woher kam die Idee für den See?

Rudolf ZenZ: Erstmals ist die Idee 1973 bei einem Urlaub in Südtirol aufgekommen, bis zur Umsetzung sollte es aber dann zehn Jahre dauern. Das war damals übrigens der erste gemeinsame Urlaub mit meiner Frau. Wir waren drei Tage in Südtirol und dort habe ich viele Schotterteiche mit Scharen von Leuten gesehen.