Die Jugend will wieder das Nachtleben auskosten, doch es regt sich Widerstand © Rawpixel.com - stock.adobe.com (Sujetbild)

An diesem Wochenende kehrt das Partyleben in den Alltag zurück, so kündigen es zumindest mehrere Nachtlokale aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag an. "Ich finde das unverantwortlich, da kann ein neuer Cluster entstehen. Es soll ja sogar eine Schaumparty stattfinden", sagt eine Anruferin im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Mittlerweile befasst sich auch die Stadt Bruck mit dem nächtlichen Treiben, das laut Gesetz derzeit nur bis 1 Uhr erlaubt ist und diversen Vorgaben unterliegt.