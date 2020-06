Facebook

Boccia steht bei „Beach an der Mur“ auf dem Programm © Bruck/Martin Meieregger

Eigentlich wurde die Veranstaltung „Beach an der Mur“ am Brucker Hauptplatz auf das nächste Jahr verschoben. Eigentlich. Jetzt ist alles anders. Vom 24. bis 29. August verwandelt sich der Brucker Hauptplatz nämlich doch wieder in eine große Sandkiste. Der 15. Auflage der „Sandkasten-Spiele“, also einem Jubiläum, steht nichts im Wege.

Dass „Beach an der Mur“ heuer doch noch über die Bühne geht, ist mitunter der starken Nachfrage der Bevölkerung zu verdanken. „Wir haben gemerkt, dass die Leute die Veranstaltung wirklich wollen. Und die Lockerung der Regierung machen es jetzt möglich“, so Christian Mayer von der Stadtgemeinde. Im Vorjahr waren 1100 Sportler, darunter 200 Kinder, bei der Outdoor-Veranstaltung mit dabei. Bei hochsommerlichen Temperaturen ging es um Ballgefühl und vor allem um Spaß.