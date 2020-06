Facebook

Die Norske Skog bekommt einen neuen Kessel als Wärmelieferanten © Franz Pototschnig

Das Edikt für die Umweltverträglichkeitsprüfung wurde am Freitag in der Kleinen Zeitung veröffentlicht: Die Papierfabrik Norske Skog errichtet eine „Reststoffverbrennungsanlage“, die zusätzlich zur bestehenden Verbrennung betrieben werden soll. Besorgte Brucker riefen daraufhin in der Redaktion an: „Die wollen im Siedlungsgebiet eine Müllverbrennung bauen“, so der Tenor.