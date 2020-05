Facebook

Die vier Musiker bei der Vorbesprechung mit Fritz Kabinger im Dachbodentheater © Stadt Bruck

Mandy Oberle, Bernd Kurek, Dulemann und Howdy Dread sind es gewohnt, auf den Bühnen und in den Beisln des Landes für Stimmung zu sorgen. Beim ersten Kulturlitzer teilen sich die vier musikalischen Individualisten am Donnerstag von 20 bis 22 Uhr erstmals die Bühne und sorgen so für ein kulturelles Comeback. Die Show wird von HiwayTV live aus dem Dachbodentheater ins Internet und in mehrere Gastronomiebetriebe übertragen. Die Zuschauer können sich live oder vorab Nummern wünschen. Die Songliste findet man unter www.facebook.com/Kulturlitzer.