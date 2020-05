Facebook

Die Kapfenberger Polizei konnte drei mutmaßliche Einbrecher festnehmen (Symbolfoto) © APA/HERBERT P. OCZERET

Bereits in den Nächten auf den 1. und 23. Februar 2020 kam es im Industriegebiet von Kapfenberg zu mehreren Einbrüchen in Firmen. Dabei brachen vorerst unbekannte Täter gewaltsam über Fenster und Türen in die Firmenobjekte ein, durchsuchten die Innenräume und stahlen Bargeld sowie Alkohol. Auswertungen von vorhandenen Videoaufzeichnungen sowie gesicherte Spuren bei einem Einbruch Anfang des Jahres in ein Vereinsgebäude führten die Polizisten nun zu drei jungen Männern aus den Bezirken Bruck-Mürzzuschlag und Leoben im Alter von 15, 17 und 22 Jahren. Der Gesamtschaden beträgt rund 30.000 Euro.