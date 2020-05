Gerade rechtzeitig vor Öffnung der Gasthäuser wurden in Bruck die Gastgärten vergrößert. Dies ist ein alter Wunsch der Wirte.

Gastgarten-Wirte mit Bgm. Koch nach der Neuvermessung © Martin Meieregger

Ein lang gehegter Wunsch der Brucker Wirte geht mit heutigem Tag in Erfüllung – die Erweiterung der Flächen für ihre Sitzgärten in der Innenstadt. Erfüllungsgehilfe war allerdings das Coronavirus. Denn um das Einhalten der virusbedingten Auflagen in den Gastronomiebetrieben zu erleichtern, ermöglicht die Stadt Bruck die vorübergehende Vergrößerung der Gastgartenfläche. Dadurch soll das Einhalten der Mindestabstände zwischen den Gästen deutlich erleichtert werden.