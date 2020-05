Mürz aktiv und die Stadt Mürzzuschlag kauften 400 Visiere für die Bediensteten im Handel, in der Gastronomie und bei Dienstleistern.

Vertreter der Stadt und des Handels mit den neuen Visieren © Thomas Baumann

Wie wichtig die persönlichen Begegnungen sind, spürt man in Corona-Zeiten umso mehr. Die Mürzer Betriebe freuen sich, dass ihnen jetzt, nach Wiedereröffnung, so viele Kunden die Treue halten und regional Einkaufen. Mit Unterstützung der Stadtgemeinde Mürzzuschlag wurden von „Mürz aktiv“ 400 Plexiglas-Visiere für die Bediensteten in Handel, Gastronomie und Dienstleistung gekauft. Dadurch wird das Lächeln der Menschen wieder sichtbar und der Schutz vor Corona ist trotzdem gegeben.