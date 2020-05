Gutscheine im Wert von über 156.000 Euro wurden im Brucker Tourismusbüro in nur vier Tagen verkauft. Die Aktion wird aufgrund der großen Nachfrage – nach einer kurzen Pause – fortgesetzt.

Tourismusverbandsvorsitzender Thomas Pekastnig (l.) und sein Stellvertreter Peter Rieser freuen sich über den enormen Zuspruch © BRUCK/PASHKOVSKAYA

Lange Schlangen prägen seit einigen Tagen das Bild vor dem Brucker Tourismusbüro im Kornmesserhaus. Auslöser war die Aktion „20

Prozent auf Ihre Bruck-Gutscheine“, ins Leben gerufen von der Stadt, dem Tourismusverband und der Standort und Marketing GmbH. In nur drei Tagen wurden von Mittwoch bis Freitag vergangener Woche Gutscheine im Wert von 100.000 Euro gekauft und damit Gutscheine

im Wert von 120.000 Euro ausgegeben, dafür nahmen die Kunden sogar bis zu 30 Minuten Wartezeit in Kauf. Am Montag wurde der Betrag sogar auf 156.000 Euro gesteigert.