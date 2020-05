Facebook

"Dean & David" wurde 2007 gegründet © Dean & David

Mit einer Salatbar in München legte David Baumgartner 2007 den Grundstein für die Restaurantkette „Dean & David“, mittlerweile zählt das auf Salate und frische Produkte spezialisierte Unternehmen 214 Filialen in Deutschland, der Schweiz, Katar und eben auch in Österreich. Hier ist man bislang nur in den Großstädten Wien, Salzburg, Linz und Graz vertreten – womöglich kommt aber bald Bruck dazu. Als eine Art Testlauf startet die Kette mit 18. Mai einen Pop-up-Lieferservice, gekocht wird in der Küche des Brucker Stadtsaals.