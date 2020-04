Gerade in Corona-Zeiten spielt das digitale Lernen eine wichtige Rolle, doch viele Schüler verfügen nicht über die notwendige technische Ausrüstung. Nun sammelt das Regionalmanagement Computer & Co.

Der PC nimmt im Schulalltag einen wichtigen Platz ein © Fotolia

Mehreren hundert Schülern in der östlichen Obersteiermark, also den Bezirken Bruck-Mürzzuschlag und Leoben, fehlt die technische Ausstattung, nach der Corona-bedingten Schließung der Schulen von zu Hause aus zu lernen. Schließlich sind Internet, PC und Drucker wichtige Bausteine, um mit den Lehrkräften in Kontakt zu bleiben und die digitalen Lernplattformen nutzen zu können. „Besonders wichtig in der derzeitigen Lage ist eine geeignete technische Ausstattung für den Umgang mit dem Lernstoff ab der fünften Schulstufe“, sagt Claus Kastner, Leiter der Bildungsdirektion Obersteiermark Ost.