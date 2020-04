Neben dem Trachtengeschäft in St. Barbara-Mitterdorf betreibt Edgar Wernbacher eine Brennerei und einen Tiererlebnispark

Edgar Wernbacher setzt auf den Online-Handel © Nicole Seiser/nixxipixx.com

Mit seinen Ideen hat Edgar Wernbacher schon mehrfach für Aufsehen gesorgt. Neben dem Trachtengeschäft in St. Barbara-Mitterdorf betreibt er eine Brennerei und einen Tiererlebnispark. Seinen Tieren zum Dank, wird er auch jetzt während der Corona-Krise täglich gefordert. „Wir haben ordentlich Ziegennachwuchs bekommen und der Zaun für die Weide wird auch momentan aufgebaut. In 14 Tagen geht es raus in die Natur“, erklärt er.

Aber auch im Geschäft gibt es bei Trachten Wernbacher allerhand Neues. „Ein paar Tage vor der angeordneten Schließung des Geschäfts wegen der Krise ist die Frühjahrskollektion noch gekommen. Ich kann verraten, Hirschleder für den Herren und zarte Rosa- und Blautöne für die Frau sind im Kommen. Wir arbeiten zwar auch online, es ist aber schwierig“, sagt Wernbacher, der sich auch dem Hochprozentigem verschrieben hat. Um seine selbstgebrannten Produkte an den Kunden zu bringen, setzt er auf Versand und Selbstabholung. „Wir sind flexibel und beraten auch gerne telefonisch. Wir bemühen uns, bei aller nötigen Distanz, trotzdem nah an den Bedürfnissen der Kunden zu bleiben“, lacht er. Prämierte Edelbrände und Gin stehen zum Verkauf.

Trotz der Umstände bleibt Wernbacher optimistisch: „So wie es ausschaut, dürfen wir ja schon bald wieder aufsperren und ich freue mich richtig darauf.“