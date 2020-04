Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Mürzer Stadtwerke-Geschäftsführer Reinhard Welser © Stadtwerke Mürzzuschlag

Viele Handelsbetriebe in der Region bemühen sich, durch originelle Ideen den Kontakt zu den Kunden aufrecht zu erhalten und über das Internet und den Versand die Geschäfte in der Corona-Zeit sicher und weitgehend kontaktlos zu gestalten.

Die Stadtwerke Mürzzuschlag haben durch ihre vielen Geschäftszweige sehr unterschiedliche Zugänge, wie Geschäftsführer Reinhard Welser sagt: „An oberster Stelle steht für uns die Versorgungssicherheit für Strom und TV, diese Infrastruktur muss in dieser schweren Zeit überall funktionieren. Wir haben das Personal in kleine Teams aufgeteilt, die nie miteinander in Berührung kommen.“ Sollte jemand krank werden, werden die Aufgaben des ganzen Teams von anderen übernommen.

Der Notdienst kümmert sich im Fall des Falles auch um elektrische Probleme im Haushalt oder bei Großgeräten, etwa bei Waschmaschinen oder Kühlschränken.

Zur Aktion Mehr als 110 Betriebe aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag haben sich bereits bei unserem Marktplatz angemeldet, um ihre Produkte in die Auslage zu stellen. Zu finden gibt es ein breites Angebot von Kulinarik über Schmuck bis hin zu Büchern Auf www.kleinezeitung.at/regionalkaufen finden Sie Betriebe aus den unterschiedlichsten Branchen, die Sie mit Produkten versorgen.

Im Elektrohandel haben die Mürzer Stadtwerke schon immer auf Zustellung und Montage gesetzt, betont Welser: „Die Zustellung wird jetzt auch auf kleinere Dinge im Raum Mürzzuschlag ausgedehnt, wir sind im Geschäft telefonisch oder über E-Mail erreichbar.“

Viele Kunden kennen das Service und würden es auch jetzt gerne nutzen, betont Welser.