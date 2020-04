Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Notfällen kann man sich an die katholische Pfarre in Bruck wenden © Ulf Tomaschek

Das Coronavirus hat auch vor der Notschlafstelle der Brucker Pfarrcaritas nicht halt gemacht. Die so wichtige Einrichtung für Notfälle musste geschlossen werden. Angedacht war, die Unterkunft ab 3. April wieder in Betrieb zu nehmen, nun ist sie schon seit gestern wieder offen. Wer eine Unterkunft für drei Nächte braucht, kann sich ab sofort wieder in der Zeit von 18 bis 19 Uhr auf dem Brucker Kirchplatz einfinden.