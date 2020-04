Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die Schüler haben sich an den neuen Alltag bereits gewöhnt © HAK

Seit zwei Wochen befindet sich die HAK Mürzzuschlag aufgrund der Corona-Krise nun schon im sogenannten "Distance Learning", um den Unterricht dennoch aufrechterhalten zu können. "Der Umstieg vom Präsenzunterreicht auf den Online-Unterricht gelang allen Beteiligten sehr gut", sagt Direktor Erich Leitenbauer. Die Lehrer übermitteln demnach selbst erstellte Erklärvideos oder halten Videokonferenzen ab, bei denen offene Fragen zu Arbeitsaufträgen geklärt werden. So findet ein regelmäßiger Kontakt statt und man kann sich auch „persönlich“ austauschen. Auch unter Lehrern findet ein regelmäßiger Austausch statt, entweder per Smartphone oder in der wöchentlich stattfindenden Videokonferenz.