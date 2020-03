Facebook

Alexandra und Markus Zelisko arbeiten nun online © KK

Nichts wurde es gestern mit einem erhofften Lichtblick auf Bundesebene. Die seit mehr als zwei Wochen geltenden Verordnungen werden wohl noch längere Zeit andauern und damit die ohnehin bereits schwer getroffenen Unternehmer vor weitere Herausforderungen stellen. „Im Bereich der Versicherungen sind wir derzeit bei null“, sagt Unternehmer Markus Zelisko aus Alt-Hadersdorf bei St. Lorenzen. Neben Versicherungen hat sich Zelisko aber auch auf mehrere Online-Shops spezialisiert, wo Produkte für Heim, Haus und Garten bestellt werden können. Weil mit dem Beginn des Frühlings diese Produkte vermehrt benötigt werden, läuft Zeliskos Betrieb im Netz wie gewohnt weiter. „Der Fokus gilt derzeit dem Baumpflege-Bereich“, sagt Zelisko. Ohnehin müsse man, so sein Rat, die aktuelle Zeit nutzen, einen Gang zurückschalten und sich der Arbeit im eigenen Garten widmen.

Alle Bestellungen werden, wie auch schon bislang üblich, ausgeliefert, die Lagerräume sind gut bestückt. Wer aber nicht auf die Post warten will, kann die entsprechenden Produkte auch kontaktlos abholen. Dafür hat Zelisko nun eine eigene Schleuse eingerichtet, damit Kunden ihre Produkte in Alt-Hadersdorf auch persönlich abholen können, ohne mit anderen Personen in Kontakt zu kommen.