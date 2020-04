Facebook

Am Einsatzort wurde der durch das Umstürzen verspannte Baum mittels Motorsäge zerteilt © FF St. Marein

Für die Feuerwehren stellen derzeit Einsätze aufgrund der Corona-Krise eine besondere Herausforderung dar. Besonders der Abstand zwischen den einzelnen Kameraden spielt dabei eine wesentliche Rolle. So rückte die Feuerwehr St. Marein am Montagvormittag auch "nur" mit vier Leute zu einem Einsatz aus, den ein umgestürzter Baum ausgelöst hatte. Eine zweite Mannschaft stelle in der Zwischenzeit die Bereitschaft im Rüsthaus her.