Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Angelika und Ewald Köppel, Tierärzte in Bruck © KK

Notfälle sind in der Brucker Tierarztpraxis von Angelika und Ewald Köppel immer ein Thema. Auch während der Corona-Krise sind sie für Tiere in Not da. Auch wenn sich an ihrer Arbeit nichts geändert hat, sind die Umstände doch gravierend anders. „Telefonische Terminabsprache ist nötig, damit der Kontakt zwischen Tierbesitzern im Wartezimmer so gering wie möglich gehalten wird“, erklärt Angelika Köppel. Außerdem wird um telefonische Anmeldung bei der Ankunft gebeten, um sogar den Kontakt zu Türglocke und -griffen zu vermeiden.