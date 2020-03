Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Am Donnerstagabend (20.15 Uhr) zeigt ORF III eine Dokumentation über die Vielfalt des Mariazellerlands, angefangen beim Erlaufsee bis hin zur Museumstramway.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mariazell steht im Zentrum der Dokumentation © Pototschnig

Das Mariazellerland übt seit jeher eine große Faszination auf die Menschen ausgeübt: Dazu tragen Landschaft und die Basilika ebenso bei wie der Erlaufsee. Am Donnerstagabend (20.15 Uhr) widmet sich ORF III in seiner jüngsten Dokumentation dem Leben im Mariazellerland. Michael Weinmann stellt dabei das traditionelle bäuerliche Leben sowie andere Traditionsberufe in dieser Region vor und zeigt, wie der Erlaufsee zum Lebensmittelpunkt der Bevölkerung geworden ist.