Pankl gab am Montag bekannt, Kurzarbeit für 1100 Mitarbeiter in Kapfenberg und Bruck zu beantragen. Ausschlaggebend sind die Werksschließungen der Kunden.

Wolfgang Plasser gab am Montag bekannt, dass Pankl in allen österreichischen Werken Kurzarbeit beantragt hat © Pototschnig Franz

Das Coronavirus hat die heimische Wirtschaft fest im Griff und schreckt auch vor der Firma Pankl nicht zurück. Sie gab am Montagnachmittag bekannt, in allen österreichischen Werken für drei Monate Kurzarbeit angemeldet zu haben. Pankl beschäftigt alleine in den Werken in Kapfenberg und Bruck rund 1100 Mitarbeiter. Für den Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Plasser sind vor allem die vielen Werksschließungen der unterschiedlichen Abnehmer ausschlaggebend für diesen Schritt: "Wir sind seit Ende letzter Woche mit der Tatsache konfrontiert, dass der Großteil unserer Kunden vorübergehende Werksschließungen bereits umgesetzt oder zumindest angekündigt hat."