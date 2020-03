In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Drei Wehren waren im Einsatz © Freiwillige Feuerwehr Kapfenberg-Hafendorf

Zu einem Einsatz in Kapfenberg wurden am Dienstagvormitag, dem 17. März, gleich drei Feuerwehren angefordert. In einem Mehrparteienhaus hat eine 87 Jahre alte Bewohnerin gegen 10.10 Uhr den starke Geruch von Heizöl aufgefallen. Daraufhin merkte sie einen Brand in der Küche.