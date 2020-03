Facebook

Heribert Krammer, Hausherr im ece © GEPA

Seit Montag gelten in Österreich strenge Regeln, wenn es um die Öffnungszeiten von Geschäften geht. Ein Großteil aller Geschäfte, die nicht lebensnotwendig sind, haben mittlerweile geschlossen. Davon ausgenommen ist aber eine ganze Reihe an Branchen, weshalb so gut wie alle Nahversorger in der Region weiterhin geöffnet haben. Anbei ein Auszug der Ausnahmen:

Apotheken

Lebensmittelhandel (einschließlich Verkaufsstellen von Lebensmittelproduzenten) und bäuerlichen Direktvermarktern

Drogerien und Drogeriemärkte

Verkauf von Medizinprodukten und Sanitärartikeln, Heilbehelfen und Hilfsmitteln

Verkauf von Tierfutter

Verkauf und Wartung von Sicherheits- und Notfallprodukten

Notfall-Dienstleistungen

Agrarhandel einschließlich Schlachttierversteigerungen sowie der Gartenbaubetrieb und der Landesproduktenhandel mit Saatgut, Futter und Düngemittel

Tankstellen

Banken

Post einschließlich Postpartner, soweit deren Unternehmen unter eine andere dieser Ausnahmen fällt, und Telekommunikation

Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Rechtspflege

Lieferdienste

Öffentlicher Verkehr

Tabakfachgeschäfte und Zeitungskioske

Hygiene und Reinigungsdienstleistungen

Abfallentsorgungsbetriebe

Im Kapfenberger Einkaufszentrum ece von Hausherr Heribert Krammer gibt man sich dennoch optimistisch: "Keine Panik!" So verweist man darauf, dass nach wie vor einige Geschäfte offen haben und die Versorgung der Bevölkerung so garantiert werden kann. Bei den offenen Geschäften handelt es sich um den Merkur, den DM, die Bäckerei & Fleischhauerei "Buchis" (bis 15 Uhr), die Bäckerei Köck, der Direktvermarkter Lammerhof, die Sparkasse und die Trafik Lammer.

Auch die einzelnen Mobilfunkanbieter (A1, 3 und Magenta) haben weiterhin geöffnet, sie sollen ihren Teil dazu beitragen, dass die Kommunikation innerhalb der Bevölkerung weiterhin ermöglicht wird. Seitens der Mobilfunker gibt es jedoch die Bitte, nur in dringenden Fällen im Geschäft zu erscheinen, um die Ansteckungsgefahr zu begrenzen.

Im Kapfenberger Einkaufszentrum Euromarkt verweist man auf den geöffneten Merkur und die Apotheke.