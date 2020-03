In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Der Europaplatz, zentraler Umsteigepunkt der MVG © MVG

Die Corona-Krise hat nicht nur Auswirkungen auf Schulen, Firmen oder Gemeindeämter, sondern auch auf die Mürztaler Verkehrsgesellschaft. So fahren ab Dienstag alle MVG-Linien im Ferienfahrplan, in den online vorhandenen Fahrplan-Auskünften der Verbundlinie und der ÖBB wird der richtige Fahrplan hinterlegt sein. An den Haltestellen sind außerdem die Hinweise „nur an Schultagen“ zu beachten, diese Kurse entfallen.