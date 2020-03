In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Die Feuerwehr war mit 43 Personen im Einsatz © FF Mariazell

Gegen 21.55 Uhr brach am Sonntagabend in einer Wohnung in einem Mariazeller Mehrparteienwohnhaus ein Feuer aus. Der Brandherd dürfte sich im Bereich der Terrasse befunden haben. Der 53-jährige Mieter der betroffenen Wohnung bemerkte das Feuer umgehend und versuchte, es zu löschen. Er zog sich bei den Löschversuchen Verbrennungen an den Händen zu und wurde ins LKH Hochsteiermark eingeliefert. Dort wurde er stationär aufgenommen.