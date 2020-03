In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Clemens Perteneder, Reinhard Richter, Peter Vogl, Fritz Kratzer, Andreas Handlos und Helmut Pekler © Kapfenberg

Am Montag hat die Stadt Kapfenberg den Parteienverkehr endgültig eingestellt, zuvor hatte man noch über eine Schleusenregelung nachgedacht. Wer persönlich vorbeikommen will, muss sich zuvor via Telefon oder Mail melden. Das Altstoffsammelzentrum hat bis auf Weiteres geschlossen, Straßenreinigung und Müllabfuhr sind aber weiterhin im Einsatz. Zudem bietet die Stadtgemeinde Kapfenberg für Senioren ab 70 Jahren und Menschen mit besonderer Gefährdung einen Zustelldienst für Dinge des alltäglichen Bedarfs an.