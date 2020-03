Facebook

Einsatzstab: Markus Hödl, Peter Koch, Oliver Wunsch, Petra Scheucher und Petra Rottleuthner (von links) © Pototschnig Franz

Am Mittwochvormittag tagte in Bruck ein Einsatzstab des Sozialhilfeverbandes (SHV) Bruck-Mürzzuschlag. Es ging um die Frage, wie man die fast 700 Bewohner der Pflegeheime des SHV so gut wie möglich schützen könne. Schließlich sind ältere und kranke Menschen ganz besonders gefährdet. Laut Oliver Wunsch, dem Geschäftsführer des SHV, werden vorerst zwei Maßnahmen getroffen: "Wir ersuchen die Angehörigen, ihre Verwandten in den Heimen in nächster Zeit nicht zu besuchen. Oder nur in ganz dringenden Fällen. Und wir werden in den Heimen die Hygienemaßnahmen in allen Bereichen verstärken."