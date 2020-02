Facebook

Willi Mößlinger (mit Brille) dirigierte zu seinem 80. Geburtstag den "Willi-Mößlinger-Marsch" © KK

Sein Name ist untrennbar mit dem Musikleben der Böhlerstadt verbunden, heuer hätte er seinen 90. Geburtstag gefeiert, vor fünf Jahren ist er gestorben: Willi Mößlinger. Geboren wurde er am 25. Jänner 1930 in Kapfenberg, wo er auch die Volks- und Hauptschule besucht hat. Er absolvierte eine Friseurlehre, und zehn Jahre lang übte er seinen erlernten Beruf auch aus, ehe er zunächst zur Firma Böhler, dann zu Felten & Guillaume und schließlich zur Alpine nach Kindberg ging.