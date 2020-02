Facebook

Fritz Kabinger und Andi Peichl sind die neuen Brucker Kultupreisträger © Martina Pachernegg

Der 8. Kulturpreis der Stadt Bruck, dotiert mit 3500 Euro, geht an das Duo Fritz Kabinger und Andi Peichl, die treibenden Kräfte hinter dem Dachbodentheater 2.0. Allein heuer finden mehr als 80 Veranstaltungen mit Künstlern und Musikern aus dem In- und Ausland statt. Neben einer regen Kabarettszene konnte auch eine in der Obersteiermark einzigartige Poetry-Slam-Serie etabliert werden, und auch das Kindertheater kommt nicht zu kurz, wie Kulturstadträtin Kerstin Stocker berichtete. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.