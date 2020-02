Facebook

Vier Stunden lang kümmerte sich die Feuerwehr um den Sattelschlepper © FF Mariazell

Kaum ist der Winter wieder in seiner reinen Form zurück, hat auch die Freiwillige Feuerwehr Mariazell allerhand zu tun. Nachdem sie bereits am Dienstag gleich vierfach ausrücken musste, um Sattelschleppe zu bergen, ging diese Serie am Mittwoch nahtlos weiter. An dieser Serie änderte sich auch am Donnerstag nichts, insgesamt fünf Stunden befand sich die FF Mariazell dabei im Einsatz.