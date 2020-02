Der bisherige SPÖ-Gemeinderat Thomas Haberfellner tritt für die FPÖ an. Grund dafür ist seine Rückreihung auf den 34. SPÖ-Listenplatz. Bei der FPÖ ist er nun auf dem sicheren 5. Platz gereiht.

Die fünf Listenersten der FPÖ Kapfenberg: Hollerer, Richter, Haberfellner, Posch und Suschnig (von links) © Pototschnig Franz

Schon im Vorfeld ihrer Pressekonferenz vom Mittwoch kündigte die FPÖ Kapfenberg einen Überraschungskandidaten an. Und tatsächlich: Auf dem fünften Listenplatz der FPÖ kandidiert bei der Gemeinderatswahl Thomas Haberfellner. Er ist derzeit auf der SPÖ-Homepage noch als SPÖ-Gemeinderat und als Wohnungsreferent geführt, ist aber bereits aus der SPÖ und aus der Gemeinderatsfraktion ausgetreten. Bekannt ist er auch als langjähriger Rotkreuz-Mitarbeiter in Kapfenberg, viele Jahre davon als Ortsstellenleiter. Er betreibt ein privates Pflegeheim in St. Oswald bei Plankenwarth im Bezirk Graz-Umgebung.